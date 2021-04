Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Coinbase habe am Mittwoch ein mehr als beeindruckendes Börsendebüt hingelegt. Die Analysten würden den Newcomer perspektivisch auf einem deutlich höheren Kursniveau sehen. Auch eine ganz aktuelle Expertenstimme sei sehr optimistisch.So habe Kenneth Hill, Analyst von Loop Capital Markets, seinen Kunden geraten, Aktien der Handelsplattform zu "kaufen" und betont, dass das US-Unternehmen noch viel Luft nach oben habe, bevor es "abhebe". Hill sei damit bereits der fünfte Analyst, der den Titel mit einem "buy"-Rating versehe. Sein 12-Monats-Kursziel von 394 USD sei allerdings das niedrigste an der Wall Street.Skeptiker hätten indes vor Risiken gewarnt, die von der wachsenden Konkurrenz bis zur Volatilität des Bitcoins reichen würden. Dennoch würden einige Investoren eine gute Chance sehen. Die Fonds von Cathie Wood etwa hätten innerhalb von zwei Tagen Aktien im Wert von 352 Mio. USD aufgekauft. Darüber hinaus würden Experten glauben, dass Coinbase zu einem Basisinvestment in den Portfolios von Asset-Managern werden könnte."Die Marktbewertung von Coinbase mag Einigen übertrieben erscheinen, wenn man auf den Wettbewerb im Geschäft mit digitalen Handels-Börsen blickt, der schnell die überragenden Gewinnmargen von Coinbase auffressen könnten", habe Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst bei Swissquote geschrieben. "Auf der anderen Seite ist die Konkurrenz noch nicht da, während große Handelsvolumina weiterhin die Einnahmen von Coinbase für den Moment faktisch ankurbeln."Die Analysten würden zusehends mutiger und würden zum Teil Kursziele jenseits der 600-USD-Marke ausrufen. Coinbase sei ein Fall für die Watchlist, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2021)Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.