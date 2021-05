XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

197,60 EUR -2,18% (27.05.2021, 11:30)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

241,52 USD -0,37% (26.05.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (27.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktie unter Druck - Noch keine Trendwende in Sicht! AktienanalyseVor wenigen Wochen hat die US-Kryptobörse Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) den Sprung aufs Parkett gewagt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Am ersten Handelstag seien die Papiere von 250 Dollar (Referenzpreis) bis auf rund 430 Dollar nach oben geschossen. Zweifelsohne handle es sich bei Coinbase um ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen mit klarer Strategie in einem stark wachsenden Markt.Auch die Finanzkennzahlen würden überzeugen: Bei einem Umsatzsprung um 139 Prozent auf 1,3 Mrd. Dollar habe 2020 eine Nettomarge von 25 Prozent resultiert. Im ersten Quartal 2021 seien die Steigerungsraten noch beeindruckender ausgefallen. Der Gewinn sei auf 771 Mio. Dollar explodiert und habe damit im Jahresvergleich um mehr als das Zwanzigfache zugelegt. Die Erlöse seien von 191 Mio. auf 1,8 Mrd. Dollar gewachsen. Die Zahlen würden unterstreichen, wie sehr der Handel mit Kryptowährungen zuletzt gebrummt sei. Ob das so bleibe und das von Transaktionsgebühren abhängende Geschäftsmodell von Coinbase langfristig hohe Gewinne liefern könne, stehe auf einem anderen Blatt.Insofern habe die Bewertung des Unternehmens - in der Spitze rund 100 Mrd. Dollar - für Bauchschmerzen gesorgt. Auch wenn es den Kurs inzwischen um fast die Hälfte zusammengestaucht habe, sei noch keine Beruhigung in Sicht. Zum einen habe Coinbase überraschend mit der Emission einer Wandelanleihe im Volumen von 1,25 Mrd. Dollar aufgewartet. Das hinterlasse so kurz nach dem Börsengang einen faden Beigeschmack. Zum anderen ziehe der Crash bei Kryptowährungen den Coinbase-Kurs in Mitleidenschaft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coinbase-Aktie: