Börsenplätze Coinbase-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

235,00 EUR +5,38% (11.05.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

302,08 USD +2,94% (11.05.2021, 18:26)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (11.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie von Coinbase habe eine weitere Kaufempfehlung seitens der Analysten eingesackt. Das dazugehörige Kursziel signalisiere rund 50 Prozent Kurspotenzial und einen Anstieg auf neue Höchststände. Dennoch gehe es für die Aktie am Dienstag erneut spürbar bergab.Gut einen Monat nach dem Börsengang per Dircet Listing habe Analyst Owen Lau von der Investmentbank Oppenheimer die Coinbase-Aktie mit einem "outperform"-Rating in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sollte seiner Einschätzung nach davon profitieren, dass sich mit Kryptowährungen bestimmte Hindernisse im Finanzsektor - etwa bei grenzüberschreitenden Transaktionen oder dem Zugang zu Bank-Dienstleistungen - beseitigen lassen würden."Angesichts der jüngsten Volatilität am Kryptomarkt, wachsender institutioneller Akzeptanz und steigender Nachfrage nach Kryptos vonseiten der Privatanleger glauben wir an signifikantes Ergebnispotenzial", schreibe Lau in der Studie. Seiner Einschätzung nach biete das aktuelle Bewertungsniveau daher einen attraktiven Einstiegspunkt.Trotz des bullishen Analystenkommentars müsse die Coinbase-Aktie am Dienstag erneut Federn lassen und einen Teil der Vortagesgewinne abgeben. Dabei würden auch die kurzfristigen Verluste am Kryptomarkt sowie das schwierige Marktumfeld für Tech-Titel eine Rolle spielen."Der Aktionär" liegt mit einem Kauflimit bei 200 Euro auf der Lauer, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Coinbase-Aktie. (Analyse vom 11.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link