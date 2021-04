NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern habe es einen Krach beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen gegeben. Grund dafür seien Gerüchte gewesen, dass das US-Finanzministerium verstärkt gegen die Verwendung von Kryptowährungen vorgehen möchte. Das belaste auch heute die Aktie von Coinbase. Die Analysten seien hier aber nach wie vor sehr bullisch: Fünf Analysten würden die Aktie covern und fünf würden "kaufen" sagen. Das Kursziel betrage im Schnitt über 500 USD. Die Coinbase-Aktie wird in den kommenden Monaten noch ein Thema bleiben, weil das Thema Bitcoin nach wie vor heiß ist, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.04.2021)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Coinbase-Aktie:XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:276,50 EUR -4,33% (19.04.2021, 15:33)