NYSE-Aktienkurs Coeur Mining-Aktie:

4,275 USD -5,42% (18.02.2022, 21:37)



ISIN Coeur Mining-Aktie:

US1921085049



WKN Coeur Mining-Aktie:

A0RNL2



Ticker-Symbol Coeur Mining-Aktie Deutschland:

CDM1



NYSE-Ticker-Symbol Coeur Mining-Aktie:

CDE



Kurzprofil Coeur Mining Inc.:



Coeur Mining Inc. (ISIN: US1921085049, WKN: A0RNL2, Ticker-Symbol: CDM1, NYSE-Symbol: CDE) (früher Coeur d'Alene Mines Corporation) ist ein US-amerikanischer Silber- und Goldproduzent. Die Aktiva erstrecken sich auf die USA, Mexiko, Bolivien, Argentinien und Australien. Zu dem Minen gehören Palmarejo, Mexico; San Bartolome, Bolivien; Kensington und Rochester, USA; Endeavor, Argentinien sowie Wharf Gold, USA. (18.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coeur Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silber- und Goldproduzenten Coeur Mining Inc. (ISIN: US1921085049, WKN: A0RNL2, Ticker-Symbol: CDM1, NYSE-Symbol: CDE) unter die Lupe.Coeur Mining sei einer der großen Enttäuschungen der bisherigen Zahlensaison gewesen. Der Konzern habe einen bereinigten Verlust verzeichnet, erwartet gewesen sei ein Gewinn. Zudem habe der Silber- und Goldproduzent die Produktionsprognose nach unten revidiert und liebäugele wohl mit einer Kapitalerhöhung. Die Coeur Mining-Aktie habe am Donnerstag 15% an Wert verloren. Auch wenn es immer in den Fingern jucke, eine abgestürzte Aktie zu kaufen, sei davon abzuraten. Denn die Aussicht auf eine Kapitalerhöhung dürfte das Aufwärtspotenzial begrenzen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.02.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Coeur Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coeur Mining-Aktie:3,799 Euro -4,40% (18.02.2022, 21:50)