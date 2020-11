Börsenplätze Codemasters-Aktie:



Codemasters (ISIN: GB00BFWZ2G72, WKN: A2JM6K, Ticker-Symbol: 0NY, LSE Ticker-Symbol: CDM) ist ein britischer Entwickler und Publisher von Videospielen mit Sitz in Großbritannien. Über seine Tochtergesellschaft, The Codemasters Software Company Limited, entwirft, entwickelt und produziert das Unternehmen Fahr- und Rennspiele.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Codemasters-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Codemasters Group Holdings PLC (ISIN: GB00BFWZ2G72, WKN: A2JM6K, Ticker-Symbol: 0NY, LSE Ticker-Symbol: CDM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Videospiele-Branche habe durch die Corona-Pandemie einen weiteren Schub erhalten. Dies werde auch am Zahlenwerk des Rennspiele-Entwicklers Codemasters deutlich: Im abgelaufenen Quartal hätten Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt. Besonders spannend: Inzwischen habe auch ein großer Publisher ein Auge auf den "Aktionär"-Tipp geworfen.Mit drei neuen Spiele-Hits habe Codemasters seinen Umsatz im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreswert mehr als verdoppelt und rund 80,5 Millionen Pfund erwirtschaftet. Der operative Gewinn sei ähnlich stark von 12,0 auf 20,3 Millionen Pfund gestiegen.Auch für das zweite Halbjahr habe Codemasters noch ein paar Trümpfe in der Hand: Am 6. November sei mit "DiRT 5" der jüngste Ableger der Rally-Simulation erschienen. Zudem plane das Unternehmen mit "Project Cars GO" in der zweiten Jahreshälfte eine Smartphone-Version der beliebten Racing-Simulation zu veröffentlichen.Bei Codemasters laufe es weiter rund. Die Übernahme zeige, dass der Entwickler in der Rennspielbranche dank seiner starken Pipeline ganz vorne mitmische. Seit der Empfehlung in Ausgabe 32/20 habe die Aktie rund 50 Prozent zugelegt.Bereits Investierte halten vorerst an den Papieren fest, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link