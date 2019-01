NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

47,34 USD +0,57% (11.01.2019, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (13.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) unter die Lupe.Im unterkühlten Marktumfeld komme die Coca-Cola-Aktie erst richtig auf Betriebstemperatur. Positiv stimme die Anleger auch die neue strategische Ausrichtung des US-Getränkeherstellers. Durch die Übernahme von Costa Coffee attackiere der für seine Limonaden bekannte US-Konzern einen ganz neuen Markt.Zusätzliche Wachstumsquellen könne Coca-Cola gut gebrauchen. Der Markt für kohlensäurehaltige Getränke gelte als gesättigt und auch Umstrukturierungen würden Grenzen kennen. Etwas abschreckend wirke aktuell das nicht gerade billige 2019er-KGV von 21. Positiv iseist dagegen das aktuelle Sentiment für Basiskonsumgüter und die langjährig stabile Dividende. Investierte Anleger sollten die Gewinne entlang des gerade erst verteidigten Aufwärtstrends weiterlaufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:41,11 Euro +1,03% (11.01.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:41,29 Euro +0,88% (11.01.2019, 22:25)