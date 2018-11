NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (09.11.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) charttechnisch unter die Lupe.Dem Aktienjahr 2018 hätten (bisher) die Technologiewerte ihren Stempel aufgedrückt. Doch mittlerweile würden auch wieder mehr Unternehmen aus klassischen Industrien in den Vordergrund treten. So weise beispielsweise die objektive Auswertung des "HSBC Trendkompass" für die Coca-Cola-Aktie einen lehrbuchmäßigen Haussetrend aus. Das liege nicht zuletzt daran, dass der Titel die Haltezone aus der 38-Monats-Linie und dem Aufwärtstrend seit August 2015 (akt. bei 44,24/44,96 USD) als Sprungbrett nach oben genutzt habe. Mittlerweile seien die letzten Verlaufshochs zwischen 47,12 USD und 48,61 USD übersprungen worden, sodass mit dem neuen Rekordstand bei 49,54 USD eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt entstehe.Da auch die Trendfolger MACD und Aroon "long" positioniert seien, stehe die Börsenampel aktuell auf "grün". Im "uncharted territory" würden zwei unterschiedliche Fibonacci-Projektionen der Korrektur vom Jahresanfang (51,34/53,03 USD) die nächsten Anlaufziele markieren. Wenn Anleger die Kursentwicklung der letzten dreieinhalb Jahre als aufsteigendes Dreieck interpretieren würden, dann ergebe sich sogar ein rechnerisches Kursziel im Bereich von rund 54 USD. Die alten Ausbruchsmarken böten sich dabei als Stop-Loss an. (Analyse vom 09.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link