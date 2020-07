Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

41,65 EUR +3,41% (21.07.2020, 14:49)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

44,88 USD +0,13% (20.07.2020, 22:10)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke. Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. (21.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeriesen Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Der Getränkemulti habe die Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal deutlich zu spüren bekommen. Vor allem die Nachfrage bei gewerblichen Kunden sei wie erwartet zurückgegangen, habe Coca-Cola am Dienstag mitgeteilt. Trotzdem lege die Aktie leicht zu. Lohne sich ein Einstieg?Während Big Tech die Kursverluste längst abgeschüttelt habe, hänge die Coca-Cola-Aktie seit Wochen im Seitwärtstrend fest. Ob sich daran so bald etwas ändere, sei fraglich, denn obwohl es operativ schwierig laufe, sei die Aktie recht hoch bewertet. Das 2021er-KGV betrage 23, das KUV 5,5. Damit sei Coca-Cola nicht viel günstiger als Apple. Fazit: Derzeit gebe es spannendere und aussichtsreichere Investments an der Börse, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:41,58 EUR +3,07% (21.07.2020, 15:04)