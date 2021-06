Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs. Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (17.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Cristiano Ronaldo trinke lieber "Agua" als Cola. Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft habe am Montag zwei Flaschen der süßen Brause zu Beginn einer EM-Pressekonferenz demonstrativ weit von sich weggestellt. Doch die anschließenden Kursverluste der Coca-Cola-Aktie hätten einen anderen Hintergrund, als manche Medien behauptet hätten.Klar: Cristiano Ronlado sei ein absoluter Weltstar, Werbe-Ikone und habe zudem auf Instagram knapp 300 Millionen Follower. Im Grunde sei der Mann, den Englands WM-Held von 1990 und BBC-Kommentator Gary Linker nach dem Ungarn-Spiel als "außergewöhnlich" bezeichnet habe, eine eigene (Welt-)Marke. Vor dem Hintergrund sei die medial konstruierte Kausalität nicht völlig von der Hand zu weisen.Doch die Realität, also der wahre Grund für die Kursverluste von Coca-Cola, sei eine andere. Just am Tag der skurrilen Pressekonferenz in Budapest sei das Papier des weltweit größten und bekanntesten Getränke-Herstellers erstmals ohne das Bezugsrecht für die bevorstehende Dividende gehandelt worden.Hintergrund: Coca-Cola erfreue seine Aktionäre vierteljährlich mit einer Dividende. Das sei in den USA so üblich. Am Montag sei es um die Ausschüttung für das zweite Quartal in Höhe von 42 Cent gegangen, die am 1. Juli den Anteilseignern überwiesen werde. Ohne diese Dividenden-Berechtigung seien die Aktien entsprechend weniger wert - daraus habe im Ergebnis der am Dienstag zu beobachtende Kursrückgang der Coca-Cola-Aktie resultiert.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Coca-Cola-Aktie. (Analyse vom 17.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link