Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

41,815 EUR -2,35% (21.04.2020, 19:44)



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

42,235 EUR -4,13% (21.04.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

45,35 USD -2,54% (21.04.2020, 19:30)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke. Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. (21.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Getränkeriesen Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Getränkemulti Coca-Cola rechne mit deutlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf sein Geschäft im zweiten Quartal. Seit Anfang April sei die verkaufte Menge weltweit um rund 25 Prozent geschrumpft, habe das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitgeteilt. Die Anleger nähmen es mit Fassung.Die schwachen Geschäfte würden laut Coca-Cola vor allem auf die deutlich geringere Nachfrage der gewerblichen Kunden zurückgehen, mit denen das Unternehmen rund die Hälfte seines Umsatzes mache. Wie stark dies das zweite Jahresviertel und im Gesamtjahr 2020 letztendlich beeinträchtigen werde, sei noch unklar. Es hänge stark davon ab, wie lange das Abstandhalten und das Zuhausebleiben andauern werde, aber auch wie schnell sich die Konjunktur erholen werde.Im ersten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um ein Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar zurückgegangen. Unter dem Strich sei ein Gewinn für die Anteilseigner von knapp 2,8 Milliarden Dollar und damit 65 Prozent mehr als im Vorjahr geblieben. Der Gewinn je Aktie auf vergleichbarer Basis habe um 8 Prozent auf 0,51 Dollar zugelegt.Es sei längst klar, dass Corona auch die Getränkeindustrie hart treffe. Coca-Cola habe sich dafür im ersten Quartal aber wacker geschlagen. Nun komme es darauf an, was die Politik mit der Gastronomie vorhabe. In Deutschland etwa stehe die Öffnung von Restaurants und Kneipen noch nicht auf dem Plan. Auch für die Zeit, wenn die Gastronomie wieder aufmache, seien Top-Umsätze erst einmal nicht zu erwarten. Der Grund: Die Gästezahl könnte deutlich begrenzt werden. Ergo: Es kämen noch ein paar herausfordernde Monate auf Getränkeunternehmen zu. Vorteil Coca-Cola: Das Unternehmen stehe dank neuer, vielversprechender Marken und einer immer noch starken Kernmarke deutlich besser da als noch vor zwei Jahren.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link