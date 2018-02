Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken.

New York (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von Analyst Ali Dibadj von Sanford C. Bernstein & CoAli Dibadj, Aktienanalyst von Sanford C. Bernstein & Co, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Coca-Cola Co. habe robuste Quartalszahlen vorgelegt. Das Management habe im Verlauf der Telefonkonferenz geäußert, dass 2018 sich anschicke eine stärkere Geschäftsentwicklung zu zeigen als 2017.Analyst Ali Dibadj setzt das Kursziel für die Coca-Cola-Aktie von 51,00 auf 52,00 USD herauf.In ihrer Coca-Cola-Aktienanalyse stufen die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co den Titel weiterhin mit "outperform" ein.