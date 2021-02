Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) ist ein Unternehmen für Web-Infrastruktur und Web-Sicherheit. Das Unternehmen hat eine globale Cloud-Plattform aufgebaut, die eine Reihe von Netzwerkdiensten für Unternehmen aller Größen und Regionen bietet. Das Unternehmen bietet Unternehmen eine einheitliche Steuerungsebene, um Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit für ihre lokalen, hybriden, Cloud- und Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen zu gewährleisten. Die Produktangebote des Unternehmens sind nach Leistung und Zuverlässigkeit, fortschrittlicher Sicherheit, Cloudflare für Entwickler, Video-Streaming und -Bereitstellung sowie Domain-Registrierung gegliedert. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Spiele, SaaS, eCommerce, Medien und Unterhaltung, den öffentlichen Sektor, öffentliche Interessengruppen sowie staatliche und lokale Behörden. (12.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cloudflare-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) unter die Lupe.Erst Anfang Februar sei die "Aktionär"-Empfehlung Cloudflare über den horizontalen Widerstand bei 87 Dollar ausgebrochen und habe die Jahresperformance der Aktie auf über 400 Prozent getrieben. Doch das Ausbruchs-Momentum halte nicht an, denn nach den Q4-Zahlen vom Donnerstagabend gehe es kräftig bergab.Nachbörslich sei es für die Cloudflare-Aktien bereits rund fünf Prozent nach unten gegangen - vorbörslich erhöhe sich der Kursverlust auf 6,4 Prozent. Damit stehe das US-Papier nur wieder bei 85,45 Dollar.Dabei habe der Anbieter von Content Delivery Netzwerken und Internetsicherheitsdiensten im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten erneut übertreffen können. Der Umsatz habe um 50 Prozent auf 126 Millionen Dollar zugelegt und die Verluste je Aktie hätten bei 0,02 Dollar gelegen. Analysten hätten mit Umsätzen von 118 Millionen Dollar bei Verlusten je Aktie von 0,04 Dollar gerechnet.Auch beim Ausblick auf das neue Geschäftsjahr habe Cloudflare mehr als von Analysten erwartet geliefert. Für 2021 erwarte der Tech-Konzern einen Umsatz von 591 Millionen Dollar bei einem Verlust je Aktie von 0,09 Dollar. Analysten hätten nur Umsätze von 568 Millionen Dollar erwartet.Die sich beschleunigenden Wachstumsraten seien jedoch der entscheidende Grund für die unglaubliche Rally der Cloudflare-Aktie gewesen. Als Grund für die schwächeren Zuwachsraten nenne die Geschäftsführung im Analysten-Call die anhaltende Unsicherheit im Markt und den größeren Umfang der Transaktionen. In Sachen Innovationsgeschwindigkeit, die 2020 ebenfalls beeindruckt habe, wolle Cloudflare dagegen im neuen Jahr nicht nachlassen.Das 21er KUV von Cloudflare liege bei unglaublichen 47. Klar, die Produkte hätten Zukunft und die 400 Prozent Kursgewinn in einem Jahr haben die Bewertung aufgebläht. Doch wenn bei einer Momentum-Aktie eben dieses Momentum nachzulassen drohe, würden Anleger zu Gewinnmitnahmen neigen. Konkurrent Fastly sei in einer ähnlich gelagerten Situation vergangenen Oktober rund 50 Prozent abgestürzt.Daher rät an dieser Stelle auch Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" dazu, Gewinne mitzunehmen. Nach über 100 Prozent Kursgewinn seit Empfehlung sollte die Hälfte der Position verkauft werden und ein enger Stopp bei 59 Euro gezogen werden. (Analyse vom 12.02.2021)