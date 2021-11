Die NetEase-Tochter habe im Sommer davon profitiert, dass der Rivale Tencent Musik seine Exklusiv-Vereinbarungen mit großen Major-Labels auf Druck der chinesischen Behörden habe aufgeben müssen. Gleichzeitig hätten die Ausgaben für Musikrechte und Marketing die Verluste in die Höhe getrieben.



Cloud Villages schnelle Wiederaufnahme der IPO-Pläne sei ein Zeichen für die Entspannung im chinesischen Digital-Sektor. Dass die Netease-Tochter diesmal deutlich kleinere Brötchen backen wolle, zeige aber, dass die Bäume nach wie vor nicht in den Himmel wachsen würden.



"Der Aktionär" bleibt bei chinesischen Tech-Werten bei seinen laufenden Empfehlungen und beim IPO von Cloud Village an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 23.11.2021)



Kurzprofil Cloud Village:



Cloud Village, der Betreiber von Chinas zweitgrößter Musik-Streaming-Plattform NetEase Cloud Music, wurde im Februar 2016 auf den Cayman Islands gegründet und betreibt NetEase Cloud Music seit Oktober 2016 eigenständig. Im Jahr 2020 hatte die Plattform 180 Millionen monatlich aktive Nutzer. (23.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cloud Village-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Cloud Village nimmt einen zweiten Anlauf auf die Hongkonger Börse, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Im August erst habe der Tencent Music-Rivale seine IPO-Pläne auf unbestimmte Zeit verschoben. Die großen Ambitionen aus dem Sommer seien mittlerweile deutlich eingedampft - auch, weil das Wachstums des Streaming-Dienstes nachgelassen habe.Im August sei noch die Rede von einem Emissionsvolumen von umgerechnet bis zu einer Milliarde Dollar gewesen. Am oberen Ende der Preisspanne käme der Börsengang nun - inklusive Mehrzuteilungsoption - auf knapp 520 Millionen Dollar.Der Umsatz habe zwar 60 Prozent auf 501 Millionen Dollar zugelegt, allerdings bleibe das Plus deutlich hinter den Ergebnissen der Vorjahre zurück, als das Unternehmen regelmäßig eine Verdoppelung ausgewiesen habe. Gleichzeitig habe sich der Netto-Verlust von Cloud Village im ersten Halbjahr von 157 Millionen auf 595 Millionen Dollar vervielfacht.