Kurzprofil Clere AG:



Die Clere AG (ISIN: DE000A2AA402, WKN: A2AA40, Ticker-Symbol: CAG) ist aktiv im wachsenden Markt für erneuerbare Energien und Umwelttechnik. Das Unternehmen investiert in Projekte der regenerativen Energieerzeugung und betreibt diese Anlagen mit langfristiger strategischer Perspektive. Hierzu arbeitet es mit renommierten Projektentwicklern zusammen und engagiert sich bereits in der Planungs- und Bauphase. Im Fokus stehen Anlagen in Regionen, die aufgrund ihrer politischen Stabilität, den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der bestehenden Energie- und Umweltpolitik langfristig stabile Renditen versprechen. Die Clere AG firmierte bis zum 08.04.2016 unter Balda AG. www.clere.de. (25.04.2017/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Clere-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Clere AG (ISIN: DE000A2AA402, WKN: A2AA40, Ticker-Symbol: CAG).Cleres Jahresbericht für 2016 decke das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2016 ab. Die Periode sei durch die Neuausrichtung des Geschäftsbetriebes auf erneuerbare Energien und Mittelstandsfinanzierung geprägt gewesen. Ein niedriger Umsatz von EUR 0,6 Mio. habe zu einem EBIT von EUR -3,0 Mio. geführt. Aufgrund von Steuergutschriften von EUR 7,5 Mio. habe Clere einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 4,0 Mio. erzielt. Die Bewertung des Analysten ergebe ein Kursziel von EUR 25,20 (bisher: EUR 24,80).Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die Clere-Aktie. (Analyse vom 25.04.2017)