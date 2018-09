SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:

Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (18.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Clariant habe seine alte Vorgabe einer bereinigten EBITDA-Marge von 16 bis 19% auf nun 20% bis 2021 korrigiert (2017A: 15,3%). Zudem rechne das Unternehmen mit einem Umsatz von CHF 9 Mrd. (2017A: CHF 6,38 Mrd.). Der betriebliche Cashflow dürfte bei etwa CHF 1,2 Mrd. liegen.Clariant habe angekündigt, man werde die weniger profitablen Bereiche von Plastics & Coatings, nämlich Pigments, Teile von Masterbatches und Medical Specialties, veräußern. Der verbleibende Teil erwirtschafte eine EBITDA-Marge von 18,1% und solle mit SABICs (NR) Geschäftsbereich Specialties zusammengelegt werden. Der neue Bereich namens High Performance Materials generiere eine EBITDA-Marge von 19,4%, bis 2021 solle diese Zahl auf 24 bis 25% steigen.Der bisherige CEO Hariolf Kottmann sei als neuer Präsident des Verwaltungsrates vorgeschlagen, und der Verwaltungsrat solle von 10 auf 12 Mitglieder erweitert werden. SABIC werde davon vier Mitglieder stellen. Neuer CEO werde mit Wirkung zum 16. Oktober 2018 Ernesto Orichiello.Clariant habe noch einmal erklärt, es werde ein unabhängiges Unternehmen mit Börsennotierung in der Schweiz bleiben. Auch der Hauptsitz werde weiterhin in der Nähe von Basel sein.Die heutige Bekanntgabe sei ein positives Zeichen. In allererster Linie beende sie bis zu einem gewissen Grad die Unsicherheit um Clariant, die seit dem Einstieg von WhiteTale 2017 geherrscht habe. Die Anhebung des Margenziels auf 20% sei ein ehrgeiziger Schritt, denn die Segmente Care Chemicals und Catalysis sowie das neue Segment High Performance Materials lägen am unteren Ende der neuen Zielvorgaben. Die Analystin erwarte daher von der Telefonkonferenz weitere Details und zum Jahresende weitere Informationen zur Strategie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:Xetra-Aktienkurs Clariant-Aktie:23,01 EUR +7,37% (18.09.2018, 09:50)