ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (31.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Q3 habe ein org. Wachstum von 5% gebracht, wobei nur 1% auf Absatzsteigerungen zurückgehen würden. Dies sei eine klare Abschwächung gegenübet H1 (+4%). Die größten Beiträge zum org. Wachstum seien von Care Chemicals (CC) und Natural Resources (NR) mit 8% bzw. 14% gekommen. Dies gehe vor allem auf die Preisentwicklung zurück. P&C habe ein Plus von 2% verbucht (überwiegend preisbasiert). Aufgrund der extrem hohen Vergleichszahl von 27% habe Catalysis einen org. Rückgang von 4% verzeichnet.Das bereinigte EBITDA habe in Q3/2018 2% unter Konsens und sogar 4% unter VontE gelegen. Die ber. EBITDA-Marge betrage 15,0% und habe sich somit im Jahresvergleich nicht verändert (H1/2018: +10 BP). Daran habe auch die sehr starke Marge bei CC (21.6%, +220 BP) nichts ändern können, da Catalysis einen massiven Rückgang von 790 BP verzeichnet habe (schwächerer Mix und die hohe neg. Operating Leverage). Dieser Rückgang erscheine allerdings sehr ausgeprägt. NR habe bei schwacher Ausgangsbasis seine EBITDA-Marge stabil bei 13,2% (-10 BP) halten können.Ausblick unverändert: Steigerung von op. Cashflow, ber. EBITDA und ber. EBITDA-Marge erwartet; Letztere könnte nach der Seitwärtsbewegung in 9M/2018 in Gefahr sein. Bei einer Abschwächung in Q4 könnten die Prognosen verfehlt werden. Die übrigen Ziele würden realistisch erscheinen.Durch die kürzliche Herabstufung auf "reduce", bei einem Kursziel von CHF 23,00, habe der Analyst seine Skepsis über die neuen Finanzziele von CLN bereits ausgedrückt. Aktuell konzentriere er sich auf die kurzfristigen Fortschritte bei der Umsetzung dieser Ziele. In dieser Hinsicht sei Q3/2018 mit seiner stagnierenden Marge und dem verlangsamten Volumenwachstum wenig überzeugend gewesen. Hinzu kämen die immer vorsichtiger formulierten Ausblicke in zyklischen Industriezweigen wie Automobil, Bau und Chemie. In einem solchen Umfeld erwarte der Analyst nicht, dass eine stärker zyklische Aktie wie CLN den Markt überflügeln werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:Xetra-Aktienkurs Clariant-Aktie:19,145 EUR +3,65% (31.10.2018, 12:48)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:CHF 21,74 +3,08% (31.10.2018, 13:45)