ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (08.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Der Analyst habe sein Finanzmodell umfassend angepasst, sodass das SABIC-Joint Venture nicht länger enthalten und die Veräußerung von CLNs Masterbatches-Geschäft vollständig berücksichtigt werde. Darüber hinaus bilde die Sparte Additives nun Teil des Segments Natural Resources. Als Folge dieser Änderungen erscheine CLN nun in puncto Umsatz und Gewinn deutlich bescheidener; der Analyst integriere allerdings auch den Verkauf der verbleibenden Plastics & Coatings-Sparte (2020) und veranschlage dafür einen Erlös von CHF 1,8 Mrd. Hinzu komme die Veräußerung von Healthcare Packaging für CHF 308 Mio. im GJ19, sodass CLN per Ende 2020 über+ Nettoliquidität verfügen dürfte.Nach dem schleppenden H1/2019 rechne der Analyst mit einem deutlich besseren H2/2019 und 2020, getragen von allen drei Segmenten. So sollte CC eine Angebotsnormalisierung in den USA zugutekommen, während Natural Resources bereits in Q2/2019 Anzeichen für eine Erholung gezeigt habe. Catalysis dürfte weiterhin einen hohen Umsatz generieren, während die Margen vom Wegfall des negativen Sondereffekts in China (Werksbrand) und von einem verbesserten Mix profitieren würden. Nur Additives werde wohl weiter zu kämpfen haben, wenn man bedenke, wie stark die Sparte im Automobil-, Elektronik- und Bausektor engagiert sei.Die H1/2019-Zahlen würden einen chaotischen Eindruck hinterlassen. Der Stellenantritt des neuen CEO vor nur zehn Monaten, die "Pause" bei den SABIC-JV-Gesprächen, die Untersuchung durch die EU-Kartellbehörden und die mageren Q2/2019-Zahlen würden alle verdeutlichen: CLN müsse restrukturiert werden.Für H2/2019 und 2020 rechnet Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, mit besseren Trends, insbesondere mit Blick auf CLNs Portfolioumbau, und hält daher an seinem "hold"-Rating fest, bei einem neuen Kursziel von CHF 20,00. Trotzdem dürfte es eine ganze Weile dauern, bis CLN wieder zur attraktiven Anlageoption werde. Was jetzt Not tue, sei die zügige Erreichung der anvisierten Ziel. (Analyse vom 08.08.2019)Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:16,26 EUR -0,97% (05.08.2019)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:17,62 CHF +0,03% (08.08.2019, 11:37)