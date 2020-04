ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (30.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) weiterhin zu kaufen.1Q20: CLN habe einen starken Volumenrückgang um 7% gemeldet, während die Preisentwicklung mit +1% positiv geblieben sei. Der Umsatz sei 7% hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben. Diese Entwicklung spiegele sich auch im Gewinn wider: CLN habe die Konsenserwartungen für das ber. EBITDA um 6% verfehlt. Sondereffekte von knapp 0,6% des Umsatzes hätten dazu geführt, dass das ausgewiesene EBITDA die Erwartungen um "nur" 2,5% verfehlt habe.Segmente: Besonders schwach seien die Trends bei Care Chemicals und Catalysis (-13% und -8% ggü. Konsens) gewesen. Bei CC nenne CLN ein besonders schwaches Geschäft bei Enteisungsmitteln, aber auch das Verbrauchergeschäft sei im niedrigen einstelligen Bereich zurückgegangen. Das org. Wachstum habe -14% betragen, die ber. EBITDA-Marge sei um 150 Bp gesunken. Bei moderaten Vergleichszahlen habe Catalysis ein org. Wachstum von -6% ausgewiesen, während die bereinigte EBITDA-Marge deutlich um 800 Bp zurückgegangen sei! Es könne zwar immer Mixeffekte und Nachfrageverschiebungen zwischen den Quartalen geben, aber dieser Rückgang sei erheblich (ber. EBITDA -41% ggü. Konsens). Nur Natural Resources habe positiv mit einem org. Wachstum von 2% und einer kräftigen Steigerung der ber. EBITDA-Marge um 330 Bp überrascht.Portfoliotransformation: CLN habe keine weiteren Details zum Verkauf von Masterbatches und Pigments genannt, habe aber den aktuellen Status bestätigt (Verkauf von MB genehmigt, PIG ausstehend).Die heutigen Ergebnisse seien eine klare Enttäuschung und würden zeigen a) dass CLNs Geschäftsportfolio nicht so robust sei wie behauptet und b) dass die mittelfristigen Ziele eindeutig zu hoch angesetzt seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:16,695 EUR -5,30% (30.04.2020, 09:59)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:17,91 CHF -4,89% (30.04.2020, 09:48)