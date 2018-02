ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (19.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) auf "halten" zurück.Gemäß dem CEO sei das Strategie-Update - das letzten November bekannt gegeben worden sei und für Anfang dieses Jahr geplant gewesen sei - hauptsächlich als Offensive gegen den aktivistischen Investor White Tale gedacht gewesen. Es sei nun auf Juni/Juli 2018 verschoben worden und die Analystin erwarte eher, dass Clariant Details darüber bekannt gebe, welchen Beitrag SABIC bei der Beschleunigung der bestehenden Strategie leiste, insbesondere bei Catalysis.Die Analystin glaube, dass nun wieder die ursprüngliche Strategie von Clariant zum Zug komme, die darin bestehe, den Kernbereich Spezialchemie auszubauen und gleichzeitig nach ergänzenden Übernahmen Ausschau zu halten. Clariant sehe seinen neuen Hauptaktionär SABIC als Partner, der dabei helfen dürfte, die Ziele früher zu erreichen, als dies eigenständig möglich wäre.Da der Druck durch White Tale nun weg sei, erwarte die Analystin keine Bekanntgabe eines großen Kostensparprogramms. Da SABIC nun an Bord sei, verstehe sie übrigens, dass es Zweifel bezüglich der Veräußerung von P&C geben könne, da das saudische Unternehmen durchaus am Geschäft interessiert sein könnte.Während die Analystin bezüglich Clariants operativem Abschneiden zuversichtlich bleibe, scheine sich jeder einzelne potenzielle Impulsgeber mittlerweile in Luft aufgelöst zu haben: 1) Kostenoptimierungsmaßnahmen, 2) verbessertes Portfolio-Management, 3) Fusionen sowie 4) Übernahmen (für die nächsten zwölf Monate kein Thema). Basierend auf ihrem bereinigten DCF/EVA-Modell erhalte sie für die nächsten zwölf Monate einen NPV je Aktie von CHF 26,00, mit einem Aufwärtspotenzial von unter 10%.