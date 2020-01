Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

70,73 Euro -0,37% (07.01.2020, 12:52)



NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

USD 79,45 -0,31% (06.01.2020, 22:05)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (07.01.2020/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Citigroup sucht 2.500 Programmierer - AktiennewsWährend Banken insgesamt gerade die massivsten Stellenstreichungen seit 2015 vornehmen, gibt es beim Wandel der Branche einen klaren Gewinner: die IT, so die Experten von "FONDS professionell".Die Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) wolle in diesem Jahr 2.500 Programmierer und Datenspezialisten für ihre Investmentbanking-Division einstellen. Man suche Experten von New York bis ins indische Chennai, sage Stuart Riley, Chef des Bereichs Operations und Technologie bei der Institutional Clients Group der Bank. Die Neuzugänge würden unter anderem für Projekte im Bereich Aktien und festverzinsliche Wertpapiere benötigt.Die Einstellungen sollten dem Sales-Bereich eine effizientere Kundenbetreuung ermöglichen. "Die Technologie ergänzt die menschliche Arbeit durch bessere Nutzung von Daten", so Riley im Gespräch mit "Bloomberg". Wohin der Trend gehe, zeige ein Blick auf die Handelsorders: Rund drei Viertel seien vergangenes Jahr bei der Bank elektronisch eingegangen.Im Rennen um die effizienteste und leistungsstärkste Tech-Infrastruktur würden die Banken weltweit Milliarden investieren. Beim jährlichen IT-Investmentvolumen werde Citi nur noch von Goldman Sachs und JPMorgan Chase übertroffen. JPMorgan wende jährlich 11 Milliarden US-Dollar für Technologie auf, während Citigroup auf rund 8,5 Milliarden Dollar (etwa 20 Prozent der Gesamtkosten der Bank) komme. Bei der Bank of America würden sich die Technologieausgaben auf rund 10 Milliarden Dollar belaufen, wovon etwa 3 Milliarden Dollar auf neue Projekte entfallen würden."Abgrenzung zwischen Händlern und Tech-Spezialisten verschwindet"Der Citi-Geschäftsbereich ICG verfüge inzwischen bereits über 23.000 Tech-Spezialisten. Verstärkung suche die Bank nun in London, New York, Shanghai, Toronto, Dublin, Tel Aviv sowie in Pune und Chennai in Indien sowie in Tampa, Florida. 2020 sollten die Technologieinvestitionen der Citigroup zu Einsparungen von bis zu 600 Millionen Dollar verhelfen.Börsenplätze Citigroup-Aktie:XETRA-Aktienkurs Citigroup-Aktie:71,00 Euro -0,93% (06.01.2020, 17:35)