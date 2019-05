NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

USD 62,27 -2,11% (31.05.2019, 14:36, vorbörslich)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (31.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse des Analysten Richard Ramsden von Goldman Sachs:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Richard Ramsden von der Investmentbank Goldman Sachs die Aktien der US-Bank Citigroup Inc. ( ISIN US1729674242 WKN A1H92V , Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) nunmehr zum Kauf.Die Analysten von Goldman Sachs sind der Auffassung, dass sich die Citigroup Inc. auf einem realistischen Weg befinde in 2020 eine Eigenkapitalrendite von 13% zu erwirtschaften. Damit würde das Finanzinstitut 100 Basispunkte besser abschneiden als vom Markt im Durchschnitt erwartet. Die Schätzung sei dabei nicht von höheren Zinsen oder einer Stärkung des globalen Wachstums abhängig.Es bestehe zwar das Risiko, dass die Citigroup von ihrem 13,5%-Ziele abrücke. Der aktuelle Aktienkurs reflektiere aber ohnehin nicht dieses Niveau.Analyst Richard Ramsden ist davon überzeugt, dass der Markt überaus pessimistisch gestimmt sei was einen Umschwung bei der Citigroup auf der Einnahmenseite und die geplanten Kosteneinsparungen angehe.In ihrer Citigroup-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und heben das Kursziel von 71,00 auf 77,00 USD an.Börsenplätze Citigroup-Aktie:XETRA-Aktienkurs Citigroup-Aktie:55,98 Euro -2,24% (31.05.2019, 13:56)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:55,78 Euro -2,96% (31.05.2019, 14:22)