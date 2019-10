NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

45,80 USD -2,21% (10.10.2019, 15:33)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (10.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse des Analysten Rod Hall von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse bringt Rod Hall, Analyst von Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung zum Ausdruck.Die Analysten von Goldman Sachs sind der Meinung, dass sich das Investitionsumfeld weiter abschwächen werde. Der Enterprise Activity-Index habe sich im September noch einmal eingetrübt. Auch die jüngsten Umfragen unter Resellern seien im Hinblick auf die Ausgaben im Enterprise-Segment negativer geworden. Bei den Telekommunikationskonzernen sehe die Lage nicht besser aus. Analyst Rod Hall geht davon aus, dass sich die negativen Trends noch weit bis in das kommende Jahr hinein fortsetzen könnten.Die Bewertungsmultiplen der Cisco Systems-Aktie dürften daher sinken. Eine Annäherung an KGV-Niveaus wie in der Vergangenheit sei wahrscheinlich.Die Analysten von Goldman Sachs stufen in ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse den Titel von "yuy" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 56,00 auf 48,00 USD.Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:41,88 Euro -2,07% (10.10.2019, 15:22)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:41,48 Euro -2,74% (10.10.2019, 15:33)