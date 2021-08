NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

59,32 USD +1,33% (24.08.2021, 22:00)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (25.08.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems: Rally läuft - ChartanalyseDie Cisco Systems-Aktie (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) erreichte nach einer langen Rally im Juli 2019 ein Mehrjahreshoch bei 58,26 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei der Wert bis März 2020 auf ein Tief bei 32,40 USD gefallen. Von diesem Tief habe sich die Aktie in den letzten Monaten wieder erholt. Ab 29. März 2021 habe eine obere Pullbacklinie die Rally beschränkt. Am 19. August sei der Ausbruch über diese steigende Trendlinie gelungen. In den letzten Tagen habe der Wert weiter angezogen und sei vorgestern über 58,26 USD ausgebrochen. Gestern habe der Wert weiter zugelegt.Die Rally in der Cisco Systems-Aktie könne noch einige Zeit andauern. Das nächste Ziel liege bei ca. 61,90 USD. Zuvor könne es aber noch einmal zu einem Rücksetzer bis 58,26 USD oder sogar 57,28 USD kommen. Sollte die Aktie aber wieder unter die alte obere Pullbacklinie abfallen, dann wäre mit weiteren Verlusten gen 55,00 USD zu rechnen. (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:50,18 EUR +0,52% (24.08.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:50,72 EUR +0,52% (25.08.2021, 08:35)