Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Mirko Maier, Investmentanalyst von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) von 45 USD auf 50 USD.Erfolgreiches Geschäftsjahr: Im zum 28.07. beendeten Geschäftsjahr 2017/18 habe Cisco beim Umsatz wieder um 2,8% yoy auf 49,3 Mrd. USD zulegen können (Vorjahr -2,5%). Die im Geschäftsbereich Infrastructure Platforms zusammengefassten wesentlichen Umsatzsäulen wie Routing, Switching, Collaboration, Data Center und Wireless hätten in Summe ein Umsatzplus von 2% auf 28,3 Mrd. USD gezeigt. Der positive Umsatzswing werde insbesondere von der hohen Nachfrage nach der neuen Generation von Netzwerk-Switches getrieben. Mit Spartenzuwächsen von 10 bzw. 9% hätten sich auch die Software- bzw. Securityanwendungen erfreulich entwickelt. Trotz Kosteneinsparungen habe die operative Ergebnisentwicklung mit +1% auf 15,4 Mrd. USD der Umsatzdynamik nicht ganz folgen können. Dies sei auch in höheren Komponentenkosten (Chips, etc.) begründet.5G als künftiger Umsatztreiber: Schon im Schlussquartal habe Cisco eine belebte Nachfrage vonseiten der US-Carrier (Umsatz Service Provider Q4 17/18: +6%) verspürt, die frühzeitig mit dem Netzaufbau beginnen würden. Cisco erwarte im Gegensatz zu den vorangegangenen 3 und 4G-Technologien bei 5G zunehmend mehr Umsatz mit Industriekunden, was aufgrund der geringen Latenzzeiten in den damit möglichen Echtzeitanwendungen begründet sei. Hiervon dürfte zunehmend auch das stetig erweiterte Portfolio an Securityanwendungen, jüngst mit der Übernahme von Duo Security, von Cisco profitieren.Der deutliche Kursschub habe nach Erachten des Analysten den Großteil der verbesserten Aussichten für Umsatz und Ertrag vorweggenommen. Eine Eintrübung des Investitionsklimas bei den gewichtigen Telekomkunden betrachte Maier weiterhin als eines der größten Risiken für seinen Investment Case.Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein "halten"-Votum für die Cisco Systems-Aktie. (Analyse vom 26.09.2018)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:41,54 EUR +0,41% (26.09.2018, 16:51)