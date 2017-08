NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

31,06 USD +0,06% (18.08.2017, 15:08, vorbörslich)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins

(18.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Simon Leopold von Raymond James:Simon Leopold, Aktienanalyst vom Investmenthaus Raymond James, rechnet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Raymond James zeigen sich von der Kursreaktion der Aktien von Cisco Systems Inc. nach Bekanntgabe der Quartalszahlen überrascht.Offenbar hätten sich Investoren eine noch positivere Gewinnentwicklung erhofft oder diese seien von schwachen Switch- und Router-Verkäufen enttäuscht gewesen. Die hinter den Annahmen zurückgebliebene Bruttomarge könnte bei Anlegern für zunehmende Bedenken sorgen. Der Wandel bei Cisco Systems in Richtung eines größeren Software-Anteils habe das berichtete Wachstum etwas blass aussehen lassen.Analyst Simon Leopold kürzt das Kursziel für die Cisco Systems-Aktie von 36,00 auf 35,00 USD.Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:26,45 Euro -0,45% (18.08.2017, 14:47)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:26,49 Euro +0,10% (18.08.2017, 15:05)