Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).

Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Jayson Noland von Robert W. Baird:Jayson Noland, Aktienanalyst vom Investmenthaus Robert W. Baird, rechnet bei den Aktien von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Cisco Systems Inc. habe einen guten Quartalsbericht und Planungen für das dritte Geschäftsquartal im Rahmen der Erwartungen vorgelegt. Beim Service Provider-Segment seien Verbesserungen erkennbar und die Security-Sparte habe sich erneut in starker Verfassung präsentiert.Die Analysten von Robert W. Baird halten die Cisco Systems-Aktie trotz der jüngsten Kurssteigerungen für werthaltig. Analyst Jayson Noland setzt das Kursziel von 35,00 auf 38,00 USD herauf.In ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Robert W. Baird das "outperform"-Rating.Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:31,81 Euro +1,91% (16.02.2017, 16:24)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:31,79 Euro +1,50% (16.02.2017, 16:44)