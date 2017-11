ISIN Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (21.11.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktie: Der Weg nach Norden ist frei - ChartanalyseCisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Networking-Lösungen für das Internet und erfreut sich seit Jahren einer ungebrochenen Nachfrage von Netzwerklösungen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dementsprechend präsentiere sich auch die Aktie des Konzerns robust und habe zu Beginn dieses Jahres an die Verlaufshochs aus 2007 bei 34,24 US-Dollar zulegen können. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung sei schließlich zum Ende der letzten Woche ein Ausbruch darüber erfolgt und könnte nun weiteres Kurspotenzial auf der Oberseite freigeben. Zeitgleich seien nämlich gleich zwei entscheidende Hürden überwunden worden, eine mittelfristige Trendbegrenzung und eben jene Verlaufshochs aus 2007. Das Interesse der Marktteilnehmer scheine entsprechend groß und könnte jetzt für ein Long-Investment herangezogen werden.Der durchaus dynamische Kurssprung direkt über die Mehrfachhürde von 34,24 US-Dollar könnte der Aktie von Cisco Systems nun zu einem weiteren Aufschwung verhelfen und das Wertpapier auf frische Hochs zunächst um 37,75 US-Dollar aufwärts drücken. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit, das Niveau von rund 40,00 US-Dollar anzusteuern und als Anleger an der bevorstehenden Aufwärtsbewegung zu partizipieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.11.2017)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:31,385 EUR +0,84% (21.11.2017, 17:31)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:36,875 USD +1,03% (21.11.2017, 17:21)