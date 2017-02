NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins



(16.02.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Steven Milunovich von der UBS:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse spricht Analyst Steven Milunovich von der UBS weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Anbieters von Networking-Lösungen Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) aus.Auf der EPS-Ebene habe Cisco Systems Inc. im abgelaufenen Quartal bessern als erwartet abgeschnitten. Die Planungen für das dritte Geschäftsquartal würden sich im Rahmen der Annahmen bewegen. Während die Produktumsätze enttäuscht hätten (Stärke bei Securitiy sei durch Networking-Rückgänge ausgeglichen worden), habe sich das Service-Wachstum auf 5% belaufen. Die Analysten der UBS gehen von leicht besseren Ergebnissen im April-Quartal aus.Cisco Systems habe eine gemischte Story dargestellt, Wachstum in neuen Bereichen stehe eine Abschwächung im Switching- und Routing-Geschäft gegenüber. Das Unternehmen investiere nun mehr Geld in das Kerngeschäft um Anteile zu gewinnen und die Ergebnisse zu verbessern.Analyst Steven Milunovich glaubt, dass mehr und größere M&A-Aktivitäten bevorstehen könnten. Die Statements von CEO Chuck Robbins, wonach kein Deal irgendwelcher Größe ausgeschlossen werden sollte und ein Deal nicht von einer Kapitalrepatriierung abhängig sei, sollten aufhorchen lassen.Die Aktienanalysten der UBS bestätigen ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse das "buy"-Rating und setzen das Kursziel von 35,00 auf 37,00 USD herauf.Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:31,55 Euro +2,45% (16.02.2017, 15:35)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:31,69 Euro +2,52% (16.02.2017, 15:47)