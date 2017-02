NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

33,50 USD -0,30% (17.02.2017, 16:26)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins



(17.02.2017/ac/a/n)

Cisco Systems Inc. habe im Rahmen der Erwartungen liegende Quartalszahlen vorgelegt. Der Gewinn je Aktie habe erneut von Kostensenkungen profitiert.Die Analysten der Credit Suisse hegen weiterhin die Sorge, dass dem Unternehmen die Mittel ausgehen würden die Rückgänge im Switching-Geschäft auszugleichen. In vier von neun Divisionen sei es zu Umsatzrückgängen gekommen.Abgesehen davon seien auch weitere Steigerungen bei der Bruttomarge unwahrscheinlich, da sich die Preise bereits in der Nähe der Rekordhochs befinden würden.Analyst Kulbinder Garcha befürchtet zunehmende Gefahren durch SDN und Marktanteilsverluste im Switching-Segment. Das Aufwärtspotenzial des Aktienkurses erscheine begrenzt.