NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

34,11 USD +0,21% (15.11.2017, 22:00)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (16.11.2017/ac/a/n)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analysten Ralph Szymczak und Mirko Maier von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW):Ralph Szymczak und Mirko Maier, Investmentanalysten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), halten in einer atuellen Aktienanalyse an ihrem Anlagevotum für die Aktie des Anbieters von Networking-Lösungen Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) fest.Cisco habe in Q1/2018 einen Umsatzrückgang von 2% yoy auf 12,1 Mrd. USD verzeichnen müssen und habe damit die moderaten Markterwartungen getroffen. Wesentliche Umsatzsäulen wie Routing, Switching, Collaboration, Data Center und Wireless seien u.a. im neuen Geschäftsbereich Infrastructure Platforms zusammengefasst worden und hätten in Summe eine um 4% yoy schwächere Umsatzentwicklung gezeigt. Besser hätten sich der neue Bereich Applications (+6% yoy) und die Security-Sparte (+8%) entwickelt, während bei Services das moderate Wachstum des Vorquartals (+1%) angehalten habe. Trotz Kosteneinsparungen sei das operative Ergebnis um 5% auf 3,7 Mrd. USD zurückgegangen. Alle Regionen hätten eine zum Vorjahr negative Umsatzentwicklung bei allerdings durchweg zunehmenden (Produkt-) Auftragsbeständen geueigt. Operative Mittelzuflüsse und Investitionen seien besser als erwartet gewesen. Sowohl Aktienrückkäufe als auch Dividenden (3,1 Mrd. USD) hätten im Jahresvergleich einen deutlichen Anstieg gezeigt.Für das laufende Q2 avisiere Cisco einen überraschenden Umsatzanstieg zwischen 1 und 3% yoy was nach acht mauen Quartalen erstmals wieder ein Wachstum bedeuten würde. Zudem nehme der Anteil an Erlösen aus Software in Form von Lizenz-, Wartungs- und Mieteinnahmen langsam aber stetig zu, was gleichfalls positiv zu werten sei. Verwaltungsratschef John Chambers ziehe sich nach 25 Jahren bei Cisco aus der Führung des Unternehmens zurück.Cisco kaufe für 1,9 Mrd. USD das US-Unternehmen BroadSoft und verstärke dadurch u.a. seine Präsenz bei großen TK-Firmen. Die LBBW-Analysten würden noch trotz des jüngst positiven Ausblicks auf eine nachhaltige Trendwende bei der Umsatzentwicklung warten. Eine weitere Eintrübung des Investitionsklimas bei den gewichtigen Telekomkunden würden sie weiterhin als größtes Risiko für ihren Investment Case betrachten.Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:31,07 Euro +7,49% (16.11.2017, 13:24)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:30,886 Euro +6,95% (16.11.2017, 14:19)