ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (17.08.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO).Wegen eines schwachen Kerngeschäfts habe Cisco in Q4 (31.07.) den siebten Erlösrückgang in Folge verzeichnet, der jedoch mit -4,0% y/y weniger stark ausgefallen sei als erwartet. Auch die Ergebnisentwicklung sei trotz des überproportionalen Rückgangs erfreulich verlaufen (bspw. Nettoergebnis: -13,8% auf 2,42 (Vj.: 2,81) Mrd. USD). Die Q4-Zahlen seien aber wie schon im Vorquartal vom verhaltenen Ausblick für das laufende Quartal überschattet worden. Das Unternehmen gehe demnach von einem erneuten Umsatzrückgang von -1% bis -3% y/y aus. Das EPS (GAAP) solle zwischen 0,48 und 0,53 USD liegen.Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017/18 auf 2,02 (alt: 2,06) USD gesenkt. Für 2018/19 prognostiziere er erstmals ein EPS von 2,08 USD und eine Dividende je Aktie von 1,34 USD. Langfristig positive Perspektiven, eine attraktive Ausschüttungspolitik und eine relativ attraktive Bewertung stünden einem unsicheren Marktumfeld und zahlreichen Risikofaktoren gegenüber.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Cisco Systems-Aktie. Das Kursziel sei von 35,00 auf 34,00 USD gesenkt worden. (Analyse vom 17.08.2017)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:27,036 EUR -1,54% (17.08.2017, 13:39)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:USD 32,34 (16.08.2017)