ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (16.02.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) von 33 USD auf 35 USD.Der Umsatz sei in Q2 2016/17 (31.01.) wie erwartet um 2,9% y/y zurückgegangen. Ergebnisseitig habe das Unternehmen die Erwartungen sogar übertreffen können. Für das laufende Quartal erwarte Cisco Systems einen erneuten Umsatzverlust von +/-0% y/y bis -2% (Analystenerwartung: -1,2%; Marktkonsens: -1,4%) y/y. Das EPS (GAAP) solle zwischen 0,44 und 0,49 (Analystenerwartung: 0,49; Marktkonsens: 0,46) USD liegen. Das Non-GAAP EpS werde in einer Spanne von 0,57 bis 0,59 (Marktkonsens: 0,58) USD erwartet.Darüber hinaus sei die Quartalsdividende (gelte für vier Quartale; erste Zahlung am 26.04.) etwas stärker als erwartet auf 0,29 (bisher: 0,26; Analystenerwartung: 0,28) USD/Aktie angehoben worden. Friebel habe seine Dividendenerwartungen erhöht (DPS 2016/17e: 1,10 (alt: 1,08) USD; DPS 2017/18e: 1,22 (alt: 1,16) USD).Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Cisco Systems-Aktie. (Analyse vom 16.02.2017)Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:31,255 EUR +1,49% (16.02.2017, 14:20)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:32,82 USD +1,58% (15.02.2017, 22:00)