Kurzprofil Churchill Capital IV Corp:



Churchill Capital (ISIN: US1714391026, WKN: A2QAMY, Ticker-Symbol: CH20, NYSE-Ticker-Symbol: CCIV) ist eine Blankoscheckfirma. Die Gesellschaft wird zum Zweck der Fusion, des Umtauschs, des Erwerbs von Vermögenswerten, des Erwerbs von Aktien, der Reorganisation oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Umsatzerlöse erzielt. (23.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Churchill Capital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Churchill Capital IV Corp (ISIN: US1714391026, WKN: A2QAMY, Ticker-Symbol: CH20, NYSE-Ticker-Symbol: CCIV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Churchill Capital sei der SPAC, der Lucid Motors übernehmen werde. Lucid Motors sei sehr üppig bewertet und das Unternehmen stelle ja noch keine Autos her. Man soll Autos im hochpreisigen Segment produzieren. Das Unternehmen dürfte eine Käuferschicht finden, denn das Design sehe klasse aus, denke der Aktienprofi. Der SPAC sei zu 10 USD begeben worden. Dann habe er sich versiebenfacht. Jetzt seien die Nachrichten raus und da komme der Durchrutscher. Heute sei der SPAC deutlich im Minus. Die weitere Entwicklung sei abzuwarten. Die Churchill Capital-Aktie ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Churchill Capital-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Churchill Capital-Aktie:33,00 EUR -30,11% (23.02.2021, 17:40)