Kurzprofil Churchill Capital IV Corp:



Churchill Capital (ISIN: US1714391026, WKN: A2QAMY, Ticker-Symbol: CH20, NYSE-Ticker-Symbol: CCIV) ist eine Blankoscheckfirma. Die Gesellschaft wird zum Zweck der Fusion, des Umtauschs, des Erwerbs von Vermögenswerten, des Erwerbs von Aktien, der Reorganisation oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Umsatzerlöse erzielt. (27.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Churchill Capital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Churchill Capital IV Corp (ISIN: US1714391026, WKN: A2QAMY, Ticker-Symbol: CH20, NYSE-Ticker-Symbol: CCIV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Churchill Capital IV sei ein SPAC, der mit Lucid Motors fusionieren werde. Es gebe jetzt Gerüchte, die noch nicht dementiert worden seien, dass Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) mit Lucid Motors zusammenarbeiten werde. 2024 solle es so weit sein. Lucid Motors sei ein vielversprechendes Unternehmen. Der Börsengang via SPAC sei im 2. Quartal geplant. Hier kann langsam auch etwas Schwung in die Churchill Capital-Aktie kommen, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2021)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Churchill Capital-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Churchill Capital-Aktie:19,20 EUR -2,64% (27.04.2021, 17:11)