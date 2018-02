Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar konnte sich zuletzt wieder etwas erholen, so die Analysten der Helaba.



Japanischer Yen und Schweizer Franken hätten deutlich zugelegt. Mit Ausnahme des stärkeren Südafrikanischen Rand hätten Rohstoff- bzw. Schwellenländerwährungen eher unter Druck gestanden.



Der Chinesische Yuan habe seine Talfahrt beenden können und habe gegenüber dem US-

Dollar seit 2017 deutlich zugelegt. Neben dem höheren Wachstum in China habe wohl auch die Wechselkurspolitik eine gewichtige Rolle gespielt. Der stärkere Euro habe den Yuan quasi mitgezogen. Allerdings sollte 2018 der Rückenwind für den Yuan nachlassen. Gegenüber dem US-Dollar dürfte er etwas nachgeben, während Chinas Währung gegenüber dem Euro vermutlich leicht aufwertet. (23.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.