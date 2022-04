Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Laufe der Woche werden die chinesischen Einkaufsmanagerindices bekannt gegeben, so die Analysten von Postbank Research.Die Regierung Shanghais habe in den letzten Tagen begonnen, Fabriken unter Einhaltung bestimmter Covid-bedingter Einschränkungen die Wiederaufnahme der Aktivität zu genehmigen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass diese Maßnahmen im Mai die Wirtschaftsaktivität stützen könnten. Angesichts der schlechten makro-ökonomischen Bedingungen seien nach Meinung der Analysten in den kommenden Monaten weitere Konjunkturmaßnahmen möglich.Die Einkaufsmanagerindices könnten im April weiter durch die Omikron-Infektionen belastet sein. Im Mai sollten dann Verbesserungen möglich sein. (Ausgabe vom 25.04.2022) (26.04.2022/ac/a/m)