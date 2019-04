Gleichzeitig nehme der Anteil der produktionsorientierten "alten" Wirtschaft weiter ab. Die "neue" Wirtschaft habe derzeit einen Anteil von über 55 Prozent an der Marktkapitalisierung des MSCI China. Die mit dem Trend zu höherwertigem Konsum verbundenen Themen sowie Technologie und Innovation würden Anlagemöglichkeiten eröffnen.



Der Aufstieg der "neuen" Wirtschaft bedeute: China wolle als Produzent den Schwerpunkt von Quantität zu Qualität verlagern. Zum Beispiel habe China bereits den weltweit größten Markt für Roboter und die Regierung unterstütze die Roboterindustrie aktiv mit Steuersenkungen und Fördermitteln für Forschung und Entwicklung. China sei auch der größte Markt für Elektrofahrzeuge. Innovation werde einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren sein; denn China sei das Land mit den zweithöchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung.



Letztes Jahr habe das Aufeinanderprallen von Präsident Xis "chinesischem Traum" und Präsident Trumps "Make America Great Again"-Offensive das Verhältnis zwischen den USA und China belastet. Peking und Washington würden sich zurzeit um eine Beilegung ihres Handelskonflikts bemühen. Sie stünden kurz vor dem Abschluss ihrer Verhandlungen und es könnte bald zu einer Einigung kommen, weil ein Ende des Konflikts im Interesse aller sei.



Zuvor müssten aber noch diese Fragen geklärt werden: Der Marktzugang, geistiges Eigentum, der Wechselkurs von Chinas Währung und ein Mechanismus, um gegebene Zusagen durchsetzen zu können. Die USA bestünden auf einem solchen Mechanismus und der Möglichkeit, Strafzölle zu verhängen. Die Experten von ROBECO würden nicht mit einer Verschärfung des Handelskonflikts rechnen.



Nachdem Chinas Aktienmärkte letzten Oktober auf Tiefstände gefallen seien, würden sie sich jetzt allmählich erholen und bei den Unternehmensgewinnen scheine die Talsohle erreicht zu sein. Letztes Jahr habe die Regierung mehrere Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Wirtschaft an mehreren Fronten zu stimulieren. Auf makroökonomischer Ebene sei China zu einer lockereren Geldpolitik und einer expansiveren Fiskalpolitik übergegangen. Um die laufenden Handelsgespräche mit Washington voranzubringen, habe Peking seine Anstrengungen verstärkt, um durch leichteren Marktzugang und die Öffnung des Finanzsektors ausländisches Kapital anzuziehen.



Ferner habe die Regierung Maßnahmen ergriffen, um Kapitalbeschränkungen für Banken zu lockern, wodurch das Kreditwachstum gestärkt werde. Überdies sei China dabei, Steuern zu senken, und habe bereits die Umsatzsteuer für mehrere Industriezweige um drei Prozentpunkte reduziert. Weitere Steuersenkungen sollten folgen. Im Übrigen werde die Regierung weiterhin besondere Anleihen zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten begeben.



Die Experten von ROBECO würden erwarten, dass die staatlichen Fördermaßnahmen das Verbrauchervertrauen und die Unternehmensgewinne stärken und Chinas Aktienmärkte stützen würden. Eine Lösung des anhaltenden Handelskonflikts zwischen den USA und China sei sehr wahrscheinlich. Und es sei davon auszugehen, dass dieser Konflikt zukünftig weniger Einfluss auf die Märkte haben werde. (16.04.2019/ac/a/m)







