Paris (www.aktiencheck.de) - Hongkong ist eine wunderschöne Stadt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Die City verbinde internationales Flair und asiatische Kultur. Außerhalb der Stadt würden wunderschöne Buchten und Strände locken. Getrübt worden sei das Bild von Hongkong in den vergangenen Monaten aber durch die Kursturbulenzen rund um China. Anleger würden wohl eine stärkere Einmischung der Zentralregierung fürchten. Doch die Realität sehe ungleich rosiger aus: Die Industrieproduktion in China sei im Oktober zum Vorjahr um 3,5 Prozent gestiegen. Auch die Einzelhandelsumsätze hätten mit einem Zuwachs um 2,5 Prozent ein ordentliches Bild gezeigt. Zwar sei das Land aktuell weit von ehemaligen Rekordwachstumsmarken entfernt, doch befinde sich Chinas Wirtschaft erstens auf einem anderen Niveau, das dynamisches Wachstum sowieso unwahrscheinlicher mache, und zweitens stecke auch China noch in der Coronakrise, wenn auch nur indirekt infolge gestörter Lieferketten.



Obwohl in den vergangenen Jahren immer wieder kritische Stimmen vor einer Überhitzung der chinesischen Wirtschaft gewarnt hätten und der Immobilienmarkt zuletzt unter Druck gekommen sei, würden Experten davon ausgehen, dass Peking die schleppende Kreditvergabe schon bald wieder stimulieren könnte. Die Klaviatur aus Regulierung und Stimuli spiele die Partei in Peking inzwischen perfekt, und es wäre nicht verwunderlich, wenn das Land schon bald wieder stärker wachsen würde. Auf mittlere und lange Sicht biete der Hang Seng daher auf dem aktuellen Niveau womöglich eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Kurzfristig sollten Anleger aber wohl mit einer erhöhten Volatilität rechnen. (19.11.2021/ac/a/m)





