Während sich die strukturelle Wachstumsverlangsamung fortsetzen dürfte, könnte das Phase-I-Handelsabkommen mit den USA kurzfristig zur Stabilisierung der Wachstumsraten beitragen und sei für den Industriesektor besonders wichtig.



Es gebe einige Spekulationen darüber, welche Entscheidung in Bezug auf das neue BIP-Wachstumsziel getroffen worden sei, das in der Regel einmal im Jahr stattfindenden "Central Economic Working Conference" beschlossen werde. Präsident Xi scheine sich darum zu bemühen, das proklamierte Ziel der Verdoppelung des BIP des Jahres 2010 bis zum nächsten Jahr zu erreichen. Dies würde ein BIP-Wachstum von 6% erfordern. Dieses Narrativ mute zwar seltsam an (nicht zuletzt, weil die Menschen den Unterschied zwischen z.B. 5,8% oder 6,0% BIP-Wachstum nicht spüren würden und einige Statistiken vermutlich manipuliert seien), aber sie könnte dennoch eine Art Konjunkturprogramm auslösen, wenn sich eine deutliche Unterschreitung des Wachstumsziels abzeichne. Die Erwartung der Analysten der Hamburg Commercial Bank sei ein BIP-Wachstum von 5,7% im Jahr 2020, das vermutlich noch zu einer Zielgröße von "rund 6%" passen dürfte.



Die Inflation habe sich aufgrund der afrikanischen Schweinepest, die eine Angebotsverknappung bei Schweinen impliziere, deutlich nach oben bewege. Im November sei der Fleischpreis um 75% gegenüber dem Vorjahr gestiegen.



Die Immobilienpreise seien langsamer als Anfang 2019 gewachsen. Das Wachstum von 7,3% gegenüber dem Vorjahr sei jedoch solide und dürfte die Wohnungsbautätigkeit unterstützen.



Die Zentralbank habe die Geldpolitik nur geringfügig gelockert, indem sie den Leitzins für Einjahreskredite um 5 Basispunkte gesenkt habe. Die Analysten der Hamburg Commercial Bank würden erwarten, dass noch mehr Schritte folgen würden. (Finanzmarkttrends Ausblick 2020 Dezember 2019) (23.12.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Chinas Wachstum hat sich im letzten Jahr weiter verlangsamt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Dies scheine Teil eines langfristigen Trends zu sein, der mit Überinvestitionen in der Vergangenheit sowie mit negativen demografischen Entwicklungen zusammenhänge. Darüber hinaus habe der Handelskrieg mit den USA einige direkte Auswirkungen (die Exporte hätten in diesem Jahr stagniert) und indirekte Auswirkungen (steigende Unsicherheit, die Investitionen behinderte).In Bezug auf den Industriesektor gebe es einige zaghafte Anzeichen dafür, dass sich die Stimmung in diesem Sektor aufhelle, da der offizielle PMI-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe wieder über der Schwelle von 50 liege und der Caixin-PMI recht dynamisch von unter 50 auf 51,8 im November gestiegen sei.