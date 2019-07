Die Konjunktur in China habe sich im Juni weiter abgekühlt. Darauf deute jedenfalls der von Caixin veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe hin, der von 50,2 auf 49,4 Punkte gefallen sei. Er liege damit auf einem Niveau mit dem offiziellen PMI, der gegenüber dem Vormonat unverändert bei 49,4 Punkten notiert habe. Größte Belastungsfaktoren seien der schwache Welthandel und die Unsicherheit um die Handelspolitik. So hätten die Exporte in den ersten fünf Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur um 0,1% zugelegt, was einer Stagnation gleichkomme. China ziehe auch seinerseits nicht mehr die Konjunktur der Handelspartner nach oben. Die Importe Chinas hätten in den ersten fünf Monaten des Jahres 3,7% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Besser als in der Industrie sehe es im Dienstleistungssektor aus, dessen Dynamik dafür sorgen dürfte, dass das BIP-Wachstumsziels von 6 bis 6,5% für 2019 erreicht werde.



Durch den Handelskonflikt mit den USA hätten die Wachstumsrisiken für die chinesische Wirtschaft kurz-, mittel- und langfristig zugenommen. Kurzfristig verschlechtere sich durch die Strafzölle die Wettbewerbsposition chinesischer Exporteure auf dem wichtigen US-Markt. Mittelfristig drohe die Abwanderung von Unternehmen aus China und allgemein eine Verschlechterung des Investitionsklimas. Langfristig fehle der Wirtschaft möglicherweise der Zugang zu wichtiger Technologie. Zudem drohe eine Regionalisierung des Welthandels und internationaler Lieferketten, wenn wie im Falle Huaweis global agierende Unternehmen nicht mehr mit beiden großen Volkswirtschaften Geschäfte machen könnten, sondern sich für ein Land entscheiden müssten.



Die chinesische Regierung habe bereits angekündigt, die Wirtschaft werde den Belastungen durch den Handelskrieg widerstehen. Die Analysten würden dies als Zusicherung betrachten, dass das Wachstumsziel, das für 2019 bei 6 bis 6,5% liege, erfüllt werde. Um dies zu erreichen, dürften unter anderem Infrastrukturinvestitionen ausgeweitet werden. Das Ziel, den Schuldenanstieg zu begrenzen, dürfte zunächst in den Hintergrund rücken. Die bestehenden Kapitalverkehrskontrollen dürften verhindern, dass die erhöhte Unsicherheit zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalabflüsse führe. So könne die Regierung den Wechselkurs noch stabil halten, um zu signalisieren, dass sie die Lage unter Kontrolle habe. Falls die USA jedoch die Strafzölle auf sämtliche Importe aus China ausweite, dürfte China den Renminbi gegenüber dem US-Dollar um 5 bis 10% abwerten lassen, um die Wettbewerbsnachteile seiner Exporteure auszugleichen.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. Die negative Tendenz in der Leistungsbilanz und der Handelskonflikt mit den USA würden das Risiko einer deutlichen Wachstumsverlangsamung erhöhen. Den Ratingtrend würden die Analysten eher negativ einschätzen. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (09.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen des G20-Gipfels haben US-Präsident Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping die Wiederaufnahme der Handelsgespräche vereinbart, so die Analysten der DekaBank.Dies bedeute, dass die USA ihre Strafzölle gegen China zumindest nicht in naher Zukunft erhöhen dürften. Die Tatsache, dass sich Trump sogar zur Lockerung der erst jüngst verhängten Sanktionen gegen das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei habe bewegen lassen, deute darauf hin, dass die USA zurzeit an einer Beruhigung im Handelskonflikt interessiert seien und Trump sein Verhältnis zu Xi Jinping nicht nachhaltig beschädigen möchte. Eine weitreichende Einigung, die zur Aufhebung der bereits beschlossenen Zölle führen würde, dürfte allerdings schwer zu erzielen sein, und eine erneute Eskalation des Konflikts sei nicht unwahrscheinlich.