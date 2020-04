Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt Chinas ist im ersten Quartal um 6,8% yoy (Bloomberg-Konsens: -6,0% yoy; DekaBank: -5,0% yoy) geschrumpft, so die Analysten der DekaBank.Die Entwicklung der März-Zahlen zeige jedoch, dass sich die Wirtschaft schon im März wieder auf Erholungskurs befunden habe: Die Industrieproduktion habe im März nur noch 1,1% unter dem Vorjahresniveau gelegen (Bloomberg-Konsens: -6,2% yoy; DekaBank: -12,0% yoy).Trotz der guten Entwicklung im März habe sich der weitere Ausblick in den vergangenen Wochen verschlechtert. Mittlerweile würden sich fast alle Volkswirtschaften in einer Rezession befinden, worunter die Nachfrage nach chinesischen Produkten stark leiden werde. Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 werde zu Störungen der Lieferketten führen. Zudem erhöhe sich die Gefahr, dass es in China zu einer zweiten Ansteckungswelle kommen werde. (17.04.2020/ac/a/m)