Hannover (www.aktiencheck.de) - Von besonderem Interesse waren die chinesischen BIP-Wachstumszahlen: Nach dem enttäuschenden Plus von 0,4% Q/Q im 1. Quartal (herunterrevidiert von 0,6%) kam es im 2. Quartal zu einem Anstieg von 1,3 Q/Q, leicht oberhalb der Erwartungen, so die Analysten Tobias Basse und Bernd Krampen von der Nord LB.Positiv überraschen können hätten die für Juni bekannt gegebenen Einzelhandelsumsätze (12,1% Y/Y), was zeige, dass sich der Binnenkonsum nach den zwischenzeitlichen Belastungen im 1. Quartal (lokale Ausbreitungen von Covid-19, eingeschränkte Mobilität zum Neujahrsfest) wieder robuster präsentiere. Auch die Industrieproduktion sei solide an (8,3% Y/Y) gestiegen. Perspektivisch dürfte das 2. Halbjahr eher von einer marginalen Verlangsamung des Wachstumstempos geprägt sein, wenn sich der (vorher aufgestaute) Konsum verringere, die Exportdynamik nachlasse und der Anstieg der Rohstoffpreise auf die Nachfrage dämpfend auswirke. Auch sollten restriktivere Regelungen auf dem stark boomenden Immobilienmarkt im Auge behalten werden.Die ab dem 15.07. gültige von der PBoC vorgenommene Senkung des Mindestreservesatzes (RRR) auf 12,0% lasse erkennen, dass die Notenbank verstärkt die Nachhaltigkeit des Aufschwungs im Blick habe. Damit solle das Kreditwachstum stabilisiert und der Konjunktur einen Schub gegeben werden. Andererseits begrenze der aktuelle Anstieg der Produzentenpreise bei knapp unter 9% Y/Y und die zu erwartenden Spillover-Gefahren auf die Verbraucherpreise - derzeit nur 1,1% Y/Y - schon die Handlungsoptionen der PBoC. Insofern dürfte die Notenbank ab jetzt in 2021 abwarten. Weiterhin gehen die Analysten der Nord LB aufgrund der dynamisch verlaufenden Erholung der US-Konjunktur von einer sukzessiven Aufwertung des US-Dollars aus. (Ausgabe vom 23.07.2021) (26.07.2021/ac/a/m)