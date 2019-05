Das Thema Handelskonflikt zwischen den USA und China dürfte in diesem Zusammenhang eine gewichtige Rolle gespielt haben: Das vormalige Hoffen auf einen Handelsdeal sei inzwischen der Erkenntnis - nicht nur unter den befragten chinesischen Unternehmern -gewichen, dass die chinesische Industrie im Zuge der Eskalation einen starken Gegenwind zu spüren bekommen werde. Mit dem Übergang in einen - so müsse man es wohl mittlerweile bezeichnen - Handelskrieg und der Anhebung der Sonderzölle auf 25% auf US-Importe aus China im Volumen von USD 200 Mrd. habe sich der Druck auf die Unternehmen im Land der Mitte massiv erhöht. Die Reaktionen der chinesischen Regierung, ihrerseits Zölle auf Produkte aus den USA anzuheben, und die veränderte Berichterstattung des Handelskonflikt in den (staatlich gelenkten) chinesischen Medien würden befürchten lassen, dass die Unterhändler auf beiden Seiten mittlerweile doch ein ganzes Stück weit auseinanderlägen in ihren Vorstellungen, wie ein "Deal" aussehen könnte. Damit sei die Wahrscheinlichkeit für eine Einigung tatsächlich zurückgegangen, aber dennoch vorhanden. Schließlich könnten beide Länder davon profitieren. Dazu müssten aber die Wettbewerbsbedingungen vereinheitlicht werden, vorauf die USA bestünden.



Um ein noch klareres Bild über die Stimmungslage in China zu erhalten sollte auf den am Montagmorgen anstehende "zweite" nationale PMI geachtet werden: Der Caixin PMI gelte als eine Umfrage unter verstärkt weniger staatlich orientierter Unternehmen, denn er berücksichtige auch die Rückmeldungen kleinerer Firmen.



Es seien aber noch andere Gründe, weswegen die Kapitalmärkte heute deutlich in Bewegung geraten seien: US-Präsident Trump habe nun auch sukzessiv steigende Importzölle auf Waren aus Mexiko angekündigt, sollte das Land den Immigrationsstrom nicht bremsen. Eine langsam global eskalierende Handelskriegsmaschinerie schmecke den Aktienmärkten gar nicht, die Renditen von Bunds und US-Treasuries würden fallen und Gold, japanischer Yen und Schweizer Franken seien gesucht.



Fazit: Nach einer kurzzeitigen Aufhellung im April habe sich die Stimmung in China offenbar wieder leicht eingetrübt: Von den chinesischen Unternehmern jedenfalls sei mit dem Rückgang des CFLP PMI auf 49,4 Punkte ein eher negatives Signal für die Konjunktur gekommen. Sicherlich spiele dabei die Eskalation im Handelskonflikt mit den USA eine große Rolle. Insbesondere die exportorientierten Unternehmen dürften mit der veränderten Zollpolitik unter Druck geraten. Die Wahrscheinlichkeit für einen Deal sei zuletzt zurückgegangen, dennoch bestünden gewisse Aussichten auf eine Annäherung. Beide Länder könnten davon profitieren. Derzeit überwiege allerdings die Stimmung im Moll. (31.05.2019/ac/a/m)







