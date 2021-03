Die chinesische Wirtschaft habe nach einem kurzen Corona-bedingten Einbruch schnell wieder Tritt gefasst. In den kommenden Jahren dürfte sie von weiteren Produktivitätsfortschritten gestützt bleiben, da Teile der Wirtschaft noch immer nicht auf dem neuesten Stand der Technik arbeiten würden und die Regierung die Förderung innovativer Techniken zu einem Schwerpunkt ihrer Wirtschaftspolitik gemacht habe.



Die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens RCEP von 15 asiatischen Ländern stärke zudem die regionale Zusammenarbeit und die Stellung Chinas als mit Abstand größte der beteiligten Volkswirtschaften. Dennoch erscheine es unvermeidlich, dass sich das Wirtschaftswachstum in China nach 2021 abschwächen werde. Dafür spreche mittel- und langfristig vor allem die demografische Entwicklung: Die Arbeitsbevölkerung schrumpfe, seit sie 2017 ihren Hochpunkt erreicht habe. Mit der Verlangsamung des Zuzugs in die Städte verliere zudem ein wichtiger Treiber des Produktivitätsfortschritts an Kraft. Die Regierung sei außerdem bemüht, die hohe Verschuldung unter Kontrolle zu halten.



Hinzu komme die Konfrontation mit den USA. Unter dem neuen US-Präsidenten Biden dürfte diese zwar weniger schrill geführt werden, doch besonders im Technologiebereich dürfte auch Biden Anstrengungen unternehmen, Chinas Entwicklung zu bremsen. Die Entwicklung des chinesischen Renminbis dürfte auf Sicht der kommenden zwölf Monate, in denen die Analysten gegenüber dem US-Dollar weitgehend eine Seitwärtsbewegung erwarten würden, von guten Wirtschaftswachstumszahlen gestützt bleiben. In der Zeit danach dürfte die Währung etwas verlieren, wenn die Wachstumsdynamik nachlasse.



Die Corona-Krise führe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (05.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der lokale Anstieg der Ansteckungszahlen, der in den vergangenen Wochen zu Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in einzelnen Provinzen geführt hatte, ist erwartungsgemäß schnell unter Kontrolle gebracht worden, so die Analysten der DekaBank.Dennoch seien die Einkaufsmanagerindices im Februar weiter gefallen, was vor allem mit dem chinesischen Neujahrsfest in Verbindung stehen dürfte, das dieses Jahr im Februar begangen worden sei. Die Wirtschaft verliere nach der sehr starken zweiten Jahreshälfte 2020 im neuen Jahr etwas an Schwung. Die Inflationsrate sei im Januar auf -0,3% gefallen, dürfte im weiteren Jahresverlauf aber Richtung 2% steigen. Das erste Telefonat zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem US-Präsidenten Joe Biden sei vom Bemühen um Sachlichkeit geprägt gewesen. Doch auch die neue US-Regierung sehe China als größte geopolitische Herausforderung. Ansatzpunkt für Kritik dürfte unter Biden verstärkt die Lage der Menschenrechte in China und Hongkong sein sowie der Druck auf Taiwan.