Denn die Zero-Covid-Politik der chinesischen Regierung führe zwar weiterhin zu nur wenigen Neuinfektionen und Todeszahlen. Doch das häufige Herunterfahren der Wirtschaft in einigen Regionen aufgrund lokaler Virusausbrüche bremse die Konjunktur durchaus. Schließlich komme es auch binnenwirtschaftlich zu Lieferengpässen und Knappheiten. Die vor einigen Jahren eingeläutete restriktivere Vorgehensweise auf dem Kreditmarkt bringe zudem den Immobilienmarkt ins Trudeln (nicht nur Evergrande).



Hannover (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Nacht wurden die BIP-Zahlen aus China für das 4. Quartal sowie für das Gesamtjahr 2021 vorgelegt, so die Analysten der Nord LB.Nach einem schwachen Zuwachs von 0,2% Q/Q im 3. Quartal sei es nun im 4. Quartal zu einem Plus von immerhin 1,6% Q/Q gekommen. Die Tendenz einer zuvor bereits zu beobachtenden Zick-Zack-Bewegung setze sich damit fort. Die Jahresrate sei auf 4,0% zurückgegangen.Wenngleich das letzte Quartal etwas freundlicher als erwartet ausgefallen sei, erscheine die Aufholphase zunehmend impulsloser. Nur aufgrund des hohen statistischen Überhanges aus dem Vorjahr 2020 habe für das Gesamtjahr 2021 ein BIP-Wachstum von 8,1% gemeldet werden können. Dieser optisch schöne Anstieg sollte aber - insbesondere im globalen Vergleich - nicht überbewertet werden, denn die grundsätzliche Tendenz scheine klar auf eine absehbare Abschwächung hinauszulaufen.