Wien (www.aktiencheck.de) - Chinas Konjunkturdaten waren zuletzt noch immer recht schwach, aber nicht katastrophal, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Für den Moment liege der Fokus aber klar auf Wachstumsstabilisierung. Dies sei nicht zuletzt innenpolitisch wichtig für Präsident Xi. Dass die Amtszeitbegrenzung für ihn aus der Verfassung gestrichen worden sei, bedeute nicht, dass er jetzt "auf Lebenszeit" unangefochten das Land führen werde. Größere soziale Unruhen im Land und/oder ein Erstarken der innerparteilichen Opposition innerhalb der Kommunistischen Partei (die keinesfalls ein monolithischer Block sei) könnten sowohl sein Präsidentenamt als auch seine ehrgeizigen Pläne für Chinas Zukunft ernsthaft gefährden. Zumal die Trump-Administration offenbar auch darauf setze, dass Xi genau aus diesen Erwägungen heraus gezwungen sein könnte, erhebliche Zugeständnisse gegenüber den USA zu machen. Eine binnenwirtschaftliche Stabilisierung würde daher zugleich die Verhandlungsposition von Xi bzw. von China im Handelskrieg stärken.In Bezug auf Letzteren würden sich positive Signale mehren. Ob es angesichts der enorm weitreichenden US-Forderungen aber tatsächlich zu einer baldigen Einigung komme, bleibe ungewiss. Beide Seiten hätten dabei nicht unbegrenzt Zeit. China könnte sich zwar mittels weiterem fiskalischen Stimulus zumindest Zeit kaufen, aber wohl nur zu einem langfristig recht hohen wirtschaftlichen Preis. Für Trump wiederum dürfte die Ende 2020 anstehende Präsidentenwahl eine harte Grenze darstellen. Könne er bis dahin keine neue Handelsvereinbarung mit China vorweisen, dürfte das seine Chancen auf die Wiederwahl merklich verringern. Trotzdem - oder auch deshalb - würden gravierende Fehlkalkulationen auf beiden Seiten weiterhin möglich bleiben, beispielsweise die Überschätzung der eigenen Verhandlungsposition. Bei den chinesischen Festlandsaktien (A-Aktien) habe sich der Kursaufschwung vom Februar in abgeschwächtem Tempo fortgesetzt; sie hätten im März um weitere 5% zugelegt. Der Index für die in Hongkong gehandelten H-Aktien habe hingegen fast unverändert geschlossen. (Ausgabe April 2019) (17.04.2019/ac/a/m)