Es müsse allerdings angemerkt werden, dass sich in China - im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern - die negativen konjunkturellen Effekte hauptsächlich auf ein einziges (nämlich das 1.) Quartal konzentrieren würden, wohingegen sich die Auswirkungen in Europa und Nordamerika auf zwei Quartale "verteilen" würden. Insofern könne der Quartalseinbruch nicht einfach auf Europa oder Nordamerika übertragen werden. Hinzu komme, dass die Erhebung makroökonomischer Zahlen in diesem Umfeld äußerst schwer sei und vieles nur ungenau geschätzt werden könne. Diese aktuell zusätzlich unvermeidbaren Fehler sollten bei der Interpretation aller Daten natürlich im Hinterkopf behalten werden. Das gelte insbesondere für China - aber halt auch nicht nur für China!



Nun werde es darauf ankommen, wie schnell es China gelinge, einen Normalzustand zu erreichen. In der Produktion solle es bereits nahezu der Fall sein. Darauf deute auch die ebenfalls heute veröffentlichte Zahl zur Industrieproduktion hin, die sich im März mit -1,1% Y/Y (nach -13,5% Y/Y im Februar) wieder sehr verbessert gezeigt habe. Auch die Einzelhandelsumsätze hätten im März mit -15,8% Y/Y (nach -20,5% im Februar) einen etwas weniger starken Rückgang aufgewiesen. Das Schlimmste vorbei? Laute in China statt "The Worst to Come" ab jetzt die Devise "Past the Worst"? Vermutlich!



Doch Fragen würden natürlich bleiben: Wann würden die bisher fern gebliebenen Zeitarbeiter zurückkehren an ihre Arbeitsstellen? Wie stark seien die Lieferketten unterbrochen? Die zuletzt wieder gestiegen Stimmungsumfragen würden nur anzeigen, dass ein Boden gefunden worden sei - ohne dass bereits eine Erholung eingesetzt habe. Und vor allem interessiert: Wie lange werde der Nachfrageeinbruch aus Europa und Nordamerika anhalten und folglich den chinesischen Export belasten?



Der Einbruch des BIPs in China sei im 1. Quartal mit -9,8% Q/Q erwartet katastrophal ausgefallen. Die Jahresrate sei von knapp 6% auf -6,8% massiv zurückgegangen. Das seien miserable Konjunkturzahlen, die sich kein noch so omnipotenter Parteitag in Peking habe ausmalen können. Nun werde es vor allem darauf ankommen, wie schnell es in China gelinge, einen gewissen Normalzustand wieder zu erreichen. Die zuletzt veröffentlichten Stimmungsumfragen würden anzeigen, dass zwar ein Boden gefunden worden sei - eine richtige Erholung habe aber noch nicht eingesetzt. Etwas Zuversicht würden immerhin die heute für den Monat März veröffentlichten Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion machen, welche hätten zulegen können. Laute in China statt "The Worst to Come" ab jetzt die Devise "Past the Worst"? Aber wie werde der Nachfrageeinbruch aus Europa und Nordamerika den chinesischen Export lahmlegen? (17.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In der Nacht wurden die BIP-Zahlen aus China für das 1. Quartal 2020 vorgelegt, so Bernd Krampen von der NORD/LB.Mit großer Spannung sei diesmal weltweit auf die Veröffentlichung geschaut worden: Erstens seien es weltweit die ersten offiziellen BIP-Zahlen für das vergangene Quartal. Zweitens gelte China als "Vorläufer" hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus. Tendenzen im Reich der Mitte würden deswegen in der aktuellen Phase auch einen gewissen Anhaltspunkt für die zu erwartende (besser: zu befürchtende) Entwicklung der konjunkturellen Daten in anderen Regionen der Erde geben.