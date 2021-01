Bonn (www.aktiencheck.de) - Unbeeindruckt von jedwedem Handelsabkommen zwischen den USA und China stiegen die chinesischen Exporte in US-Dollar betrachtet im Dezember 2020 um 18,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an; die Importe lediglich um 6,5 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.



Für Dezember weise China somit einen Handelsbilanzüberschuss von 78,2 Milliarden US-Dollar aus, ein neuer Rekord. Für das Gesamtjahr 2020 belaufe sich dieser auf 535 Milliarden US-Dollar; ein Anstieg um 27 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. China habe dabei von der starken Nachfrage aus dem Ausland nach Schutzkleidung und elektronischen Produkten profitiert. Auch im ersten Quartal stünden die Chancen für einen neuen Rekord bei den Ausfuhren gut. U. a. sollte das neue US-Fiskalpaket für starke Nachfrage nach Gütern auch aus China sorgen.



Analysten hätten nun die Frage aufgeworfen, ob der seit den Sommermonaten relativ beständig aufwertende Renminbi die Exporte Chinas ausbremsen könnte. Da allerdings auch die Währungen anderer asiatischer Währungen in ähnlichem Maße aufwerten würden, verschlechtere sich die Konkurrenzsituation für chinesische Exporteure nicht. Das Hauptrisiko bestehe eher in potenziellen Restriktionen seitens der USA oder anderer Länder hinsichtlich des Imports chinesischer Technologiegüter. Am Markt scheine aktuell jedoch die Meinung vorzuherrschen, dass Chinas Wirtschaft auch 2021 boomen werde und der Renminbi insbesondere gegenüber dem US-Dollar aufwerten dürfte. (15.01.2021/ac/a/m)





