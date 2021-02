In manchen Medien sei zuletzt etwas irreführend von einer "schwachen Industrie" in China die Rede gewesen. Hintergrund sei, dass die Niveaus der Einkaufsmanagerindices dort derzeit niedriger seien als in den USA und selbst als in der Eurozone. Dies liege aber zum einen daran, dass diese Indikatoren in China stets weniger volatil seien als in anderen Ländern - und daher selbst hohe Wachstumsraten bei der Produktion mit relativ "bescheidenen" Indexständen einhergehen würden. Aktuell liege die annualisierte Sechsmonatsrate der Produktion über 12%. Zum anderen habe der Aufschwung in China spürbar früher eingesetzt als anderswo. Die chinesischen Exporte hätten geboomt, weil die Produktion in vielen anderen Ländern noch von der Pandemie in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Dies ändere sich nun langsam. Es sei daher nur natürlich, dass die Dynamik in China auch zuerst etwas nachlasse.



Wenig Besserung sei hingegen zuletzt an der handelspolitischen Front auszumachen gewesen. Donald Trump habe seinen privaten Feldzug gegen den Handelspartner bereits Anfang 2020 ausgesetzt und nach dem Ausbruch der Pandemie nicht wieder wirklich aufgenommen. Aber alle Maßnahmen, die er bis Anfang 2020 in Stellung gebracht habe - von den ersten Aluminium- und Stahlzöllen 2018 bis zu dem Gros der hohen und sehr breit angelegten Strafzölle auf hunderte von Milliarden von Dollar an Importen 2019 - würden in Kraft bleiben. Der neue US-Präsident scheine es nicht eilig zu haben, hier im gleichen Maße die "Untaten" seines Amtsvorgängers rückgängig zu machen wie auf so vielen anderen Gebieten.



Tatsächlich würden erste Einlassungen der neuen Kabinettsmitglieder darauf hindeuten, dass man in Washington zukünftig nicht nur die wirtschaftliche Konkurrenzsituation, sondern zusätzlich die Einhaltung der Menschenrechte als Kriterien für die Handelsbeziehungen heranziehen könnte. Hingegen würden das im November unterzeichnete RCEP-Abkommen über Freihandel in Asien und das Investitionsabkommen mit der EU diplomatische Erfolge für China darstellen.



Was das Preisklima angehe, habe eine Entspannung bei den 2019/2020 von der Schweinegrippe nach oben getriebenen Schweinefleischpreisen zu einem deutlichen Rückgang der Teuerung geführt. Die Vorjahresrate sei von 2,7% Mitte 2020 auf rund 0% zum Ende des Jahres gefallen. Dies stärke die Kaufkraft der privaten Haushalte und der Konsum, der bisher in der Erholung eine unterproportionale Rolle gespielt habe, dürfte entsprechend Fahrt aufnehmen. Im Jahresschnitt 2021 sollten die Preise um 1,8% zulegen. (08.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Wirtschaft hat das Pandemiejahr 2020 mit einem Wachstum im vierten Quartal von 6,5% gegenüber dem Vorjahr beendet, so Patrick Franke von der Helaba.